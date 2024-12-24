РФ отримала нові літаки: виробництво ледь покриває втрати

У виданні зазначають, що попри відносно рідкісне використання ресурсів повітряний потенціал Росії знижується.

2024 року Росія поставила своїм військово-космічним силам (ВКС РФ) 24 нові бойові літаки. Однак водночас країна зазнала втрат у вигляді щонайменше 23 знищених або пошкоджених літаків.

Про це повідомляє Defence24.

Протягом року до російських військово-космічних сил надійшли:

Су-34 – 10 одиниць;

Су-35С – 6 одиниць;

Су-57 – 6 одиниць;

Су-30 – 2 одиниці.

Пропагандисти РФ наприкінці грудня оголосили про останні постачання Су-34 та Су-57, однак фото- та відеоматеріали свідчать, що йдеться лише про окремі екземпляри, а не про масштабні партії.

За цей самий період Росія втратила щонайменше 23 одиниці авіатехніки:

Су-34 – 9 одиниць;

Су-25 – 4 одиниці;

Су-27 – 3 одиниці;

Су-35С – 2 одиниці.

Також знищено два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, Як-130 і важкий безпілотний бойовий літак С-70 "Мисливець".

Як пишуть у виданні, більшість російських втрат є наслідком аварій, зокрема зносу і дружнього вогню. Видно, що попри відносно рідкісне використання ресурсів повітряний потенціал Росії знижується.

Нагадаємо, днями в Ростовській області РФ було зафіксовано масовану атаку дронів. Вибухи пролунали в місті Міллєрово, де розташований стратегічний військовий аеродром окупантів.