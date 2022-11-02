Росія отримає більше дронів і ракет від Ірану: в ISW викрили "цілі", які атакуватимуть окупанти

Іран має намір відправити до Росії більше безпілотників і балістичних ракетних систем, свідчить про те, що країна-агресорка на шляху до вичерпання власних запасів.

Про це інформують в Інституті з вивчення війни (ISW).

За даним ГУР, офіційні особи Ірану планують поставити Росії партію з понад 200 безпілотників "Шахед-136", "Мохаджер-6" і "Араш-2". Зазначається, що ці дрони доставлять до РФ розібраними, а вже російський персонал їх збере та нанесе маркування країни-агресорки.

К рім того, CNN з посиланням на джерела заявив, що Іран п ланує відправити до Росії тисячу одиниць зброї до кінця року, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та бойові безпілотники. Вказуєтьс я, що це буде перший підтверджений випадок, коли Іран надсилає Росії сучасні високоточні ракети.

"Іран планує відправити в Росію більше бойових безпілотників і нових балістичних ракетних систем для використання в Україні, що, ймовірно, ще більше посилить залежність Росії від систем зброї іранського виробництва. Росія, ймовірно, вела переговори про додаткову поставку систем озброєння Ірану через виснаження її запасів крилатих ракет і систем безпілотників під час війни в Україні, зокрема під час російської кампанії проти української критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Фахівці ISW прогнозують, що Рос ія, швидше за все, продовжить використовувати атаки безпілотників і ракетні удари по критично важливій інфраструктурі України, щоб спробувати компенсувати невдачі та обмеження своїх звичайних сил на передовій. Залежність Росії від систем іранського виробництва, а отже, і від Ірану, швидше за все, зростатиме.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада українські сили збили 12 із 13 іранських дронів Shahed-136, якими РФ намагалася атакувати населені пункти України.

Як писала газета The Washington Post, Іран планує передати Росії балістичні ракети.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив цю інформацію, а також пояснив, чому іранські балістичні ракети небезпечніші за російські.