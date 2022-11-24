Росія отримає нокаут у війні, оскільки Путін досягає дна: Міноборони Британії радить дотискати окупантів взимку

Воллес радить українським бійцям зберігати динаміку наступу проти російських військових під час зими.

Очільник Кремля Володимир Путін залишив свої війська в небезпечній ситуації. Тож наразі настав час для контрнаступу ЗСУ.

Таку думку висловив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю The Daily Beast.

"З урахуванням переваг, які українці мають у підготовці, обладнанні, а також враховуючи високу якість ЗСУ проти деморалізованих, погано навчених і оснащених росіян, в інтересах України було б зберегти динаміку наступ протягом зими", - сказав Воллес.

Міністр оборони Великої Британії сказав, що таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими спілкується "майже щотижня". Він похвалив українців за те, що вони шокували світ, продемонструвавши власну мужність і вміння, а також виявили величезні недоліки російських збройних сил.

За його словами, українські військові вже отримали 300 тисяч комплектів зимової форми.

"У них є 300 тис. одиниць зимових бойових комплектів від міжнародного співтовариства - це важлива необхідність для будь-якого зимового наступу", - додав Воллес.

Міністр додав, що російські атаки відбуваються в той час, коли високопоставлені американські чиновники намагаються відволікти від фронту та підштовхнути Україну до столу переговорів.

Воллес натомість припустив, що настав час використати свою перевагу, вказавши на жахливу якість російських збройних сил.

"Нещодавно був розгорнутий російський підрозділ без їжі та без шкарпеток, і не так багато гармат. Це катастрофа для людини, яка йде у бій... Розмах у росіян є, але не дуже переконливий. Ну, більшість хороших мертві", - сказав він.

Воллес назвав тактику командування окупантів за принципом м’ясорубки.

"Вони запихають їх у м’ясорубку і використовують величезну кількість артилерії. Лише нація, яка не піклується про свій власний народ, може послати 100 тис. людей на смерть", - додав міністр.

Напередодні Бен Воллес заявив, що Велика Британія передасть Україні три гелікоптери Sea King та артснаряди.

Раніше стало відомо, що буде у новому пакеті допомоги США на 400 млн доларів. Окрім того, Британія надасть спеціальне зимове обладнання для ЗСУ, а також гумдопомогу на 16 млн фунтів.

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