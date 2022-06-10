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Росія отримає нові санкції від Великої Британії: Кулеба про розмову з Ліз Трасс

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Росія отримає нові санкції від Великої Британії: Кулеба про розмову з Ліз Трасс

Велика Британія запровадить нові санкції проти Росії через війну в Україні.

Також Велика Британія та Україна засудила рішення російської маріонетки "ДНР" про смертну кару для іноземних захисників. 

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. 

Міністр зазначив, що у розмові зі своєю британської колегою вони обговорили новий пакет санкцій проти Росії. 

"Ми також погодилися, що ніхто в світі не має права втомлюватися від цієї війни, допоки Україна не переможе. Ми з Ліз Трасс рішуче засуджуємо фіктивний суд над військовополоненими в окупованому Росією Донецьку. Вони є комбатантами та захищені міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає відповідного ставлення. Ми продовжуємо спільно працювати над тим, щоб забезпечити їхнє звільнення", - наголосив Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся 10 червня в Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Глава держави поінформував міністра про першочергові потреби сил оборони України у важкому озброєнні.

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