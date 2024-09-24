Росія отримує 60% комплектування з Китаю: в Офісі президента повідомили, де воно використовується

Офіс президента мав тривалі обговорення з деякими китайськими виробниками з цього приводу.

Україна вважає Китай "найбільшою проблемою" через те, що більшість компонентів у російській зброї на полі бою в Україні – китайського виробництва.

Про це заявив журналістам радник президента Владислав Власюк, передає Reuters.

"Якщо взяти всі звичайні види озброєння та порахувати іноземні компоненти, то близько 60% надходитимуть з Китаю. У нас були тривалі обговорення з деякими виробниками з цього приводу. Я сказав би, що найбільша проблема – це КНР", – сказав Власюк.

За словами радника президента, китайські компоненти Росія використовує у безпілотниках, системах спостереження і навіть ракетах. Щобільше, частина компонентів також постачається зі США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших країн Заходу, попри санкції.

Власюк заявив, що Євросоюз міг би збільшити зусилля, щоб припинити потік західної продукції до Росії. Наприклад, вжити заходів проти російської атомної компанії "Росатом".

"Росатом... ми вважаємо, що вона (Росія) використовує свої мережі для постачання російської армії", – сказав він.

Нагадаємо, російські військові вперше застосували в Україні китайські бронемашини ZFB-05.

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