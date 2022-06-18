Росія перебазовує свої судна у Чорному та Азовському морях, обстрілює південь України

Російські війська 18 червня влаштували артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.
Окрім того, Росія перебазовує свій флот одразу у двох морях.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 18 червня.
Там уточнили, що на Південнобузькому та Таврійському напрямках окупанти обстрілювали з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.
"В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту", – повідомили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що корабельне угруповання Росії в Чорному морі готове завдати ударів по Україні 20 крилатими ракетами типу "Калібр".
Читайте також:
- У Херсонській області окупанти влаштовують перестрілки між собою за розподіл територій та влади
- Херсонщину звільнятимуть: жителів закликають виїхати з області, щоб полегшити роботу ЗСУ
- Українські артилеристи знищили з гаубиць M777 техніку окупантів та зняли це на відео