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Росія перебазовує свої судна у Чорному та Азовському морях, обстрілює південь України

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Росія перебазовує свої судна у Чорному та Азовському морях, обстрілює південь України

Ілюстративне фото / Фото: Supplied

Російські війська 18 червня влаштували артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Окрім того, Росія перебазовує свій флот одразу у двох морях.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 18 червня.

Там уточнили, що на Південнобузькому та Таврійському напрямках окупанти обстрілювали з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського. 

"В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту", – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що корабельне угруповання Росії в Чорному морі готове завдати ударів по Україні 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

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