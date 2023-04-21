Росія перебільшує вплив погоди на перебіг ситуації на фронті - розвідка Британії

Російські інтернет-видання піднімають бойовий дух своїх військ перед контрнаступом ЗСУ за допомогою пропаганди.

Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Розвідка зазначає, що росіяни перебільшують важливість стану ґрунту.

Прикметно, що саме сильний бруд, ймовірно, сповільнить операції обох сторін війни.

Попри це, розвідка Британії вважає, що роспропаганда значно перебільшує загальний вплив бруду на українські сили в рамках інформаційної операції. Все це робиться задля підняття бойового духу окупантів та підрив прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу.

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"Можна очікувати, що стан ґрунту покращиться найближчими тижнями. Мінна загроза, ймовірно, продовжує залишатися важливішим фактором, що обмежує маневри військових бездоріжжям", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські війська змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні: наразі вони зробили перерву і накопичують сили для атак на важливі для контрнаступу ЗСУ цілі.

Тим часом західні партнери України вже підготували понад 60 тис. українських військових, і більшість повернуться вже у травні-червні.

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