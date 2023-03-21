Росія перед візитом прем'єра Японії до України запустила над Японським морем бомбардувальники та винищувачі

Російські стратегічні бомбардувальники понад сім годин літали над Японським морем. Відбулося це перед візитом прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда до Києва.

Росія запустила над Японським морем стратегічні бомбардувальники з винищувачами перед візитом прем'єр-міністра Японії до України.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, російські літаки, які можуть носити на борту ядерну зброю, начебто виконали “плановий пліт” в повітряному просторі над нейтральними водами акваторії Японського моря.

“Тривалість польоту становила понад сім годин. Винищувальний супровід забезпечували екіпажі літаків Су-30см та Су-35с об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу”, - йдеться в повідомленні міноборони РФ.

Водночас Reuters пише, що таким чином РФ намагається “демонструвати свої сили”, тому регулярно запускає авіацію над міжнародними водами в Арктиці, Північній Атлантиці і Тихому океані.

Нагадаємо, що британські та німецькі винищувачі перехопили російські літаки, які здійснювали політ поблизу повітряного простору Естонії.

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