Росія передислокує дивізії ВДВ на схід України для активізації наступу: в ISW оцінили ситуацію

Ворог захопии більшу частину Роботиного за останні тижні, і військове командування могло вирішити, що боєздатні елементи 76-ї та 7-ї дивізій будуть кориснішими в інших місцях.

Повідомляється, що росіяни передислоковують частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій (ВДВ) із Запорізької області у напрямку сходу України, ймовірно, для посилення та активізації поточних наступальних операцій. Однак в ISW поки не знайшли підтверджень цього.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на українські та російські джерела.

Окремі російські та українські джерела стверджували, що частини російських 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій, які були розгорнуті в районі Роботиного на заході Запорізької області після розпалу контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року, передислоковуються на нових напрямках. Однак джерела не погодилися щодо підрозділів, які передислокуються, і районів, куди вони переміщуються.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 1 травня заявив, що нещодавно військове командування РФ ухвалило рішення про передислокацію щонайменше батальйону 76-ї дивізії з Оріхівського напрямку на загальну лінію фронту в Луганській області або на Краматорський напрямок.

Російський воєнний блогер, який явно упереджено ставиться до ВДВ і командувача угруповання військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплінського, 29 квітня заявив, що військове командування РФ вирішило передислокувати частини 76-ї та 7-ї дивізій із групи військ "Дніпро" (розгорнутих на лівобережжі Херсонщини та західній частині Запорізької області) на інші невизначені напрямки.

Пізніше 1 травня блогер заявив, що російське командування вирішило перекинути підрозділи 76-ї дивізії на заміну підрозділам 104-ї дивізії ВДВ поблизу обмеженого тактичного плацдарму ЗСУ у Кринках Херсонської області. Блогер поки не повідомляє про заявлену передислокацію підрозділів 7-ї дивізії.

"ISW ще не знайшло підтвердження того, що підрозділи 76-ї та 7-ї дивізій ВДВ передислокувалися на інші напрямки, хоча ці російські та українські звіти є значущими, і будь-які передислокації ВДВ із Запорізької області до сходу України вимагають більш ретельного вивчення найближчими днями", – зазначили в Інституті.

Аналітики звернули увагу, що в середині літа 2023 року росіяни передислокували частини 76-ї та 7-ї дивізій з Лиманського та Херсонського напрямків до району Роботиного, і ця успішна передислокація зміцнила оборону ворога у критичний момент, щоб не дати ЗСУ прорвати оборону на площі. Ці передислоковані елементи провели контратаки, які продемонстрували, що 76-та та 7-а дивізії були відносно боєздатнішими, ніж інші російські сили на той час.

Ці російські елементи, ймовірно, певною мірою відновилися під час ворожого наступу низької інтенсивності в районі Роботиного від осені 2023 року. Російські війська захопили більшу частину Роботиного за останні тижні, і військове командування могло вирішити, що ймовірні боєздатні елементи 76-ї та 7-ї дивізій будуть кориснішими в інших місцях.

До слова, 1 травня Машовець повідомив, що російське командування продовжує процес оперативного розгортання та перегрупування військ на фронті та у прикордонні до України.

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