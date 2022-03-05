Росія переходить до потворної тактики: максимальна шкода цивільному населенню - Кулеба

РФ загрожує ядерним об’єктам.

Російська армія переходить до потворної тактики, яка спрямована на максимальну шкоду цивільному населенню.

Про це 5 березня повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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За його словами, РФ бомбить житлові квартали та критично важливу інфраструктуру, загрожує ядерним об’єктам.

"Санкції мають посилюватися. Заборонити Ощадбанку SWIFT. Нафтове ембарго. Закрити порти для російських кораблів. Закрийте лазівки в криптовалютах. Порвіть усі зв'язки", - написав він.