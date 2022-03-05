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Росія переходить до потворної тактики: максимальна шкода цивільному населенню - Кулеба

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Росія переходить до потворної тактики: максимальна шкода цивільному населенню - Кулеба

Associated Press

РФ загрожує ядерним об’єктам.

Російська армія переходить до потворної тактики, яка спрямована на максимальну шкоду цивільному населенню.

Про це 5 березня повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, РФ бомбить житлові квартали та критично важливу інфраструктуру, загрожує ядерним об’єктам.

"Санкції мають посилюватися. Заборонити Ощадбанку SWIFT. Нафтове ембарго. Закрити порти для російських кораблів. Закрийте лазівки в криптовалютах. Порвіть усі зв'язки", - написав він.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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