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Росія перехоплює ініціативу на фронті за рахунок переваги в живій силі – NYT

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Росія перехоплює ініціативу на фронті за рахунок переваги в живій силі – NYT

Російські окупанти / Фото: Associated Press

The New York Times зазначає, що перехоплення ініціативи пов'язане зі збільшенням втрат Росії на фронті.

Останніми тижнями російська окупаційна армія домоглася невеликих територіальних успіхів на східному фронті України, використовуючи перевагу в живій силі.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що, очевидно, останні події на фронті спонукали українську владу розглянути можливість мобілізації до 500 тисяч солдатів для продовження боротьби в наступному році.

"Влада в Україні не хоче вдаватися до масової мобілізації, побоюючись загострення соціальної напруженості", – пише The New York Times.

Водночас російські війська впритул наблизилися до міста Авдіївка - "українського оплоту" в Донецькій області. Як зазначає NYT, захоплення Авдіївки стало б стратегічним успіхом для Росії і завдало удару по моральному духу українців, оскільки місто є стрижнем української оборони в регіоні  – і символом опору ще з 2014 року.

"Недавні наступи Росії під Авдіївкою, а також навколо інших міст, таких як Куп'янськ, Бахмут і Мар'їнка, також є ще одним свідченням того, що Росія твердо перехопила ініціативу на більшій частині поля бою після того, як минулого місяця головний український генерал (йдеться про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – ред.) визнав, що літній контрнаступ застопорився", – йдеться у статті.

Видання зазначає, що Росія "домагається такого прогресу" на тлі політичної боротьби як в США, так і в Європі, пов'язаної з подальшою військовою допомогою Києву, якої Україна "відчайдушно потребує", щоб утримувати свої позиції проти Росії.

Як наголошує New York Times, перехоплення ініціативи пов'язане зі збільшенням втрат Росії на фронті.

"Я б сказав, що девіз їхніх атак: "У нас більше людей, ніж у вас боєприпасів, куль, ракет і снарядів", – сказав у коментарі виданню один з українських військових.

Нагадаємо, 19 грудня під час щорічної пресконференції президент України Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умєров дав інтервʼю німецькому Bild. Видання, посилаючись на його слова, пише, що Міноборони планує призвати на військову службу з-за кордону чоловіків-українців віком 25-60 років.

Пізніше у Міноборони заперечили плани призвати чоловіків до лав ЗСУ з-за кордону.

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Дата публікації
Перегляди
566
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