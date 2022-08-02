Росія перекидає десантні підрозділи у Херсонську область: в облраді назвали мету військового підсилення ворога

Російська Федерація збільшує військову присутність на півдні України. Відомо, що країна-агресорка перекидає ворожі десантні підрозділи на тимчасово окуповану Херсонщину.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, росіяни перекидають підрозділи не для наступу, а для оборони, оскільки вони бояться просування ЗСУ.

Про це депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону у вівторок, 2 серпня.

"У розрізі того, що наші Збройні сили вже мають певну перевагу на лінії зіткнення і у знищенні тилових запасів ворога, окупант все ж таки перекидає свої сили, і якраз десантні підрозділи. Те, що повідомляється, йде підсилення, незважаючи на зруйновані логістичні транспортні артерії, постачання і зброї, і боєкомплектів з Криму", - сказав він.

Як повідомляли раніше, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ на день знищують 3-4 командних пункти або складів зі зброєю російських окупантів. За його словами, нині українські військові намагаються "зачистити" тили російських загарбників на тимчасово окупованому півдні України.

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