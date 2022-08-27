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Росія перекидає до Криму чергову партію військової техніки (відео)

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Росія перекидає до Криму чергову партію військової техніки (відео)

Фото: скриншот з відео

Колона військової техніки була помічена біля Кримського мосту.

Росія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. 

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

"Схоже кацапи вирішили повністю помножити свою армію на 0. Кацапія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Вона була помічена біля Кримського мосту", - йдеться у повідомленні.

У колоні російської техніки помітили:

  • танки Т-72 і Т-80;
  • 152-мм та 122-мм 2С19 "Мста-С" та "Гвоздика";
  • бойові машини піхоти, вантажівки, у тому числі на базі ракетних тягачів, цистерни з паливом;
  • інженерно-саперні машини.

Нагадаємо, окупаційна "влада" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах півострова.

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