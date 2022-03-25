Росія перекидає до України нових військових, є загроза залучення білорусів до війни - Генштаб ЗСУ

Росія перекидає до України нових військових, є загроза залучення білорусів до війни - Генштаб ЗСУ

На Волинському напрямку противник активних дій не проводив.

Російські окупанти перекидають до Білорусі нових військових. Також існує велика загроза залучення до війни проти України збройних сил Білорусі.

Про це 25 березня повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї омсбр (Єкатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

На Волинському напрямку противник активних дій не проводив. Проте ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється, як висока.

Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика “Валентин Пикуль”, ракетного катера “Набережные Челны” та двох десантних катерів.

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