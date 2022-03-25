Росія перекидає до України свої війська з Грузії, аби підкріпити позиції - Пентагон

Росія перекидає до України свої війська з Грузії, аби підкріпити позиції - Пентагон

Водночас Пентагон не може надати точну інформацію щодо кількість військових.

У Міністерстві оборони США бачать ознаки того, що Росія вводить в Україну свої війська з Грузії для підкріплення позицій.

Про це CNN повідомив високопоставлений чиновник з оборони США.

"Тепер у нас є ознаки того, що вони залучають сили з Грузії в Україну", — сказав представник оборони журналістам, додавши, що Пентагон не може надати точну інформацію щодо кількість військових, яку Москва переміщує, або точну дату перекидання військових.

Як пише видання, Пентагон не знає, куди підуть війська з Грузії до України. Ймовірно, вони будуть перекинуті на Донбас на сход України.

Варто зазначити, що р осійські війська були розміщені в Грузії після того, як Росія вторглася в країну в 2008 році. Грузія розташована на південно-західному кордоні Росії.