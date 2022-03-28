Росія перекидає до України військових Тихоокеанського флоту - Генштаб ЗСУ

РФ хоче перекинути до України 150 військових та техніку.
Росія перекидає додаткові підрозділи своїх збройних сил для ведення бойових дій на території України.
Про це 28 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією заплановано відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації місто Владивосток). Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ), терміни готовності до відрядження - травень поточного року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська продовжують готуватись до наступу.
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