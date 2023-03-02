Росія перекидає із Білорусі нові ешелони з технікою та військовими до України: куди їх направлять

Техніку та навчених військових везуть до Ростова, а звідтки - до окупованої Донецької області.

Російська Федерація перекинула ще два ешелони військової техніки та навчений особовий склад із Білорусі у напрямку окупованої Донецької області.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

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За їхніми даними, перший ешелон вирушив 28 лютого до Ростовської області на станцію "Матвєєв-Курган", куди прибуде 7 березня, і далі локомотивами так званої "ДНР" буде відправлено на станцію "Іловайськ", що в окупованій Донецькій області.

В ешелоні - 48 вагонів, з них:

2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ: ≈100 осіб);

46 вагонів-платформ (з зануреною колісною військовою технікою).

Другий ешелон відправлено 1 березня також до Ростовської області на станцію "Неклинівка", куди прибуде 8 березня. Далі також локомотивами т.зв. "ДНР" буде відправлено на станцію "Іловайськ".

У другому ешелоні - 38 вагонів, з них:

2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ: ≈100 осіб);

36 вагонів-платформ (з зануреною колісною військовою технікою).

За інформацією білоруських спостерігачів, серед техніки в ешелоні вивезено:

Понтонно-мостові партки (на базі КраЗ) - хв. 12 од.

Катери БМК-150 (на Кразі) - хв. 3 од.

Плаваючий транспортер ПТС-2.

Нагадаємо, у Білорусі продовжили військові навчання щонайменше до 6 березня. ЗС РБ їх родовжують, починаючи від 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 44 тижні.

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