Росія перекидає із Білорусі нові ешелони з технікою та військовими до України: куди їх направлять

Техніку та навчених військових везуть до Ростова, а звідтки - до окупованої Донецької області.
Російська Федерація перекинула ще два ешелони військової техніки та навчений особовий склад із Білорусі у напрямку окупованої Донецької області.
Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
За їхніми даними, перший ешелон вирушив 28 лютого до Ростовської області на станцію "Матвєєв-Курган", куди прибуде 7 березня, і далі локомотивами так званої "ДНР" буде відправлено на станцію "Іловайськ", що в окупованій Донецькій області.
В ешелоні - 48 вагонів, з них:
- 2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ: ≈100 осіб);
- 46 вагонів-платформ (з зануреною колісною військовою технікою).
Другий ешелон відправлено 1 березня також до Ростовської області на станцію "Неклинівка", куди прибуде 8 березня. Далі також локомотивами т.зв. "ДНР" буде відправлено на станцію "Іловайськ".
У другому ешелоні - 38 вагонів, з них:
- 2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ: ≈100 осіб);
- 36 вагонів-платформ (з зануреною колісною військовою технікою).
За інформацією білоруських спостерігачів, серед техніки в ешелоні вивезено:
- Понтонно-мостові партки (на базі КраЗ) - хв. 12 од.
- Катери БМК-150 (на Кразі) - хв. 3 од.
- Плаваючий транспортер ПТС-2.
Нагадаємо, у Білорусі продовжили військові навчання щонайменше до 6 березня. ЗС РБ їх родовжують, починаючи від 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 44 тижні.
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