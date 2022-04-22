Росія перекидає на схід України сили з Білорусі та шукає вразливі місця ЗСУ для наступу – розвідка

Росія перекидає на схід України сили з Білорусі та шукає вразливі місця ЗСУ для наступу – розвідка

Росія передислоковує свої війська з Білорусі на схід України та намагається знайти "найбільш вразливі місця" ЗСУ.

Мета російських окупантів – почати широкомасштабний наступ на Донбасі.

Про повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Противник на сьогодні закінчує перегрупування військ, усі батальйонно-тактичні групи, які були до цього зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України", – розповів представник розвідки.

"По-друге, по всіх напрямках противник зараз намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх насамперед у Донецькому районі", – додав Скібіцький.

Нагадаємо, заступник командувача російських військ ЦВО генерал-майор Рустам Міннекаєв повідомив, що РФ під час "другої фази" війни планує повністю захопити Донбас та південь України, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму.

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