Росія перекидає під Авдіївку нові сили, попри шалені втрати – ISW

Росія не зважає на втрати і продовжує перекидати свої війська на Авдіївський напрямок. Останні невдалі спроби наступу окупантів на цій лінії фронту були зафіксовані 19-20 жовтня

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Кілька російських "воєнкорів" стверджують, що 22 жовтня на Авдіївському напрямку не відбулося значних змін. Ймовірно, російські війська знову взяли паузу після невдалого великого наступу, який призвів до значних втрат.

Російський "воєнкор" стверджує, що українські сили "несподівано" контратакували в напрямку Пісків (8 км на південний захід від Донецька) і витіснили російські війська з позицій у цьому районі.

Інший "воєнкор" каже, що заяви про просування українських військ у районі Пісків та Опитного (4 км на південь від Авдіївки) не відповідають дійсності.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно здійснили незначне просування на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російський "воєнкор" стверджує, що загарбники не повністю захопили територію Авдіївського терикону, і що ця територія наразі є "сірою зоною".

Пов'язаний з Кремлем "воєнкор" обговорив труднощі, які можуть призвести до "позиційного глухого кута" для російських наступальних операцій на Авдіївському напрямку.

Він стверджував, що важко вести маневрову війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріплених районів з обох боків.

Росіянин зазначив, що українські безпілотники та інша високоточна зброя роблять ворожу бронетехніку все більш вразливою і ускладнюють наземні атаки.

Також, за його словами, російські війська мають труднощі в подоланні українських мінних полів під Авдіївкою і не можуть повністю знищити українську логістику, що дозволяє українському командуванню швидко перекидати особовий склад на критичні ділянки.

Експерти зазначають: ці проблеми дуже схожі на ті, з якими зіткнулися українські сили на півдні України в перші тижні триваючого українського контрнаступу в червні 2023 року. Однак, поки що невідомо, чи мають російські війська можливості і гнучкість для певної адаптації, як це зробили українські війська після перших невдач у червні 2023 року.

Дані українських джерел також засвідчують те, що російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних дій, не зважаючи на значні втрати.

Нагадаємо, окупанти під час наступу на Авдіївку розбиваються на невеликі групи і намагаються діяти секторально, щоб щільніше оточити місто.

Також росіяни риють тунелі у напрямку Авдіївки, щоб непомітно підібратись до позицій ЗСУ.

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