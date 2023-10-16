Росія перекидає резерви на Бахмутський напрямок: у ЗСУ розповіли, куди саме

Росія перекидає на північний фланг Бахмутського напрямку війська із різних напрямків, аби призупинити український контрнаступ та завадити Силам оборони вийти на оперативний простір.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарфону у понеділок, 16 жовтня.

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За словами Євлаша, серед військ, яких вони перекидають на цей напрямок, - це "Шторм-Z", "Шторм-V", які складаються із зеків.

"Це переважно підрозділи, які уже беруть активну участь у бойових діях на території України. Вони перекидаються із різних напрямків, зокрема із Лимана та Куп'янська та тимчасово окупованої території. Вони продовжують приховану мобілізацію. Вони поповнють свої війська різними силами, зокрема "Шторм-Z", "Шторм-V", які вони використовують із зеків. Звичайно, ті підрозділи, які зазнали великих втрат, відходять на відновлення", - розповів він.

Попри складні умови, наголосив Євлаш, українські війська щодня звільняють окуповані території від ворога. Противник намагається відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки.

"На південь від Бахмута ми постійно продовжуємо наші наступальні дії. Щодня із важкими боями наші військові звільняють від десятків до сотень метрів на цьому напрямку, нам вдається рухається вперед, попри натиск противника в особовому складі, у кількості важкої техніки та авіації. Навіть в таких важких умовах ми відбиваємо атаки противника поблизу Кліщіївки, Андріївки. У цих населених пунктах противник намагається відновити втрачене положення. Він постійно продовжує вогонь по наших позиціях", - розповів він.

Нагадаємо, за підрахунками аналітиків, окупанти в Авдіївці під час свого наступу вже втратили понад 60 танків та дві сотні одиниць особового складу.

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