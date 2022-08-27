Росія перекидає до України цілий армійський корпус, спеціально створений для участі у війні - СІТ

Росія перекидає на фронт в Україну нещодавно сформований 3 армійський корпус із найсучаснішою технікою, але погано підготовленими вояками.

За даними аналітиків Conflict Intelligence Team, корпус відносно добре укомплектований технікою, проте "добровольці" не мають бойового духу, дисципліну та прагнення опанувати видану ним нову техніку.

Про це йдеться у матеріалі Conflict Intelligence Team.

Наразі фахівці не встановили, де саме російське командування планує задіяти сили корпусу. Однак кінцевий пункт ешелонів з технікою розташований на півдні Ростовської області, який перебуває найближче до Донецької та Запорізької дільниць фронту.

Для новосформованого корпусу окупанти перекидають техніку, про це свідчать фото та відео у Мережі. Останніми днями волонтери СІТ почали повідомляти про те, що залізницею рухається багато військової техніки. Зокрема, на знімках та відео зафіксувані комплекси "Бук", а також танки Т-80БВ та Т-90М. За наявними даними, техніка росіян прямує до залізничної станції Неклинівка Ростовської області, що межує з Донеччиною.

ФОТО: Conflict Intelligence Team

Цікаво, що багато дослідників дивуються, чому в руках погано підготовлених "добровольців" опинилися найсучасніші зразки російської техніки. Аналітики CIT прослідковують дві можливі причини:

неможливість оперативно зняти стару техніку з консервації, або відсутність у російських частинах підготовлених екіпажів, які можуть навчити освоювати нові машини.

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