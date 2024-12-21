Росія перекидає важку техніку на Курахівський напрямок - АТЕШ

"АТЕШ" зафіксував рух колони танків на Донеччину.
На трасі М-4 було зафіксовано рух колони важкої військової техніки у напрямку Ростова-на-Дону. За інформацією руху спротиву "АТЕШ", у складі колони перебували танки Т-72, бойові машини піхоти БМП-2 та багатоцільові транспортери легкі броньовані (МТЛБ).
Про це повідомили представники "АТЕШ" у Telegram.
Російські окупанти продовжують зосереджувати всі доступні ресурси в Донецькій області, намагаючись зупинити свої катастрофічні втрати на фронті.
Водночас у лавах російських військових зростає невдоволення. Деякі військовослужбовці, які виступають проти путінського режиму, свідомо саботують накази свого командування, повідомляють у русі "АТЕШ".
Нагадаємо, російська армія перекидає в напрямку Курська китайські багі, які застосовує на фронті для розвідоперацій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених.
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