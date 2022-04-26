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"Росія перекидає зброю з Криму": мер Миколаєва заявив, що місто готується до наступу чи облоги

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"Росія перекидає зброю з Криму": мер Миколаєва заявив, що місто готується до наступу чи облоги

Ілюстративне фото. / Associated Press

У Миколаєві, який перебуває під постійним обстрілом армії Російської Федерації, готуються зустрічати ворога. 

Окупанти держави-терористки наразі перебувають у маленькому секторі між Херсонською та Миколаївською областю на лінії Станіслав-Олександрівка. 

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в інтерв'ю "Українській правді".

За його слова, у березні місто було оточено на дві третини. Росіяни підійшли до Південного Бугу, але ЗСУ їх відтіснили.

"Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. Так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва", - заявив Сєнкевич. 

Між тим очільник Миколаєва запевнив, що ситуація контрольована:  є достатньо контингенту для оборони. Крім того, на околицях і в середині міста готують оборонні споруди. 

"Наші комунальні служби зараз виконують роль стройбата. Ми будуємо, заливаємо, бетонуємо. Витягуємо з полів російську військову техніку. Вже витягнули 38 одиниць: серед них танки, пушки, машини. Все, що не встигають селяни розібрати, ми забираємо, ремонтуємо та передаємо ЗСУ. Скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення", - заявив Олександр Сєнкевич.

Як повідомлялося, Російська армія посилила артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та позицій Збройних Сил у Херсонській та Миколаївській областях. Зокрема,  українські підрозділи відбили дві атаки загарбників на Херсонщині та знищили техніку окупантів. 

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