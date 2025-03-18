Росія перекинула до Сумщини свої підрозділи з Курщини: деталі від ЗСУ

Війська РФ активізували рух до українського кордону в Сумській області, але ЗСУ контролюють ситуацію.

До кордону в Сумської області просувається чимала кількість російських підрозділів, які були задіяні у боях у Курській області.

Про це речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомив у ефірі телемарафону 18 березня.

Він зазначив, що українські бійці і раніше фіксували військову присутність ворога уздовж всього кордону, але не вбачали ознак формування великих угруповань для здійснення наступальних дій.

"Звісно, що якщо помінялася ситуація на суміжній території у Курській області, то у ворога там було сконцентровано чимало сил, і таким чином вони наблизилися до державного кордону. Тож, напевно, й маються на увазі ось ці накопичені сили", – сказав речник ОТУВ "Сіверськ".

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Він повідомив, що наразі українські захисники максимально укріплюють систему оборони та продовжують виконувати бойові завдання і на Курщині, і на міжнародному кордоні.

Війна в Україні – яка ситуація на півночі

Мисник стверджує, що ситуація на півночі України залишається стабільною, кардинальних змін немає. Так, окупанти щодоби обстрілюють українське прикордоння уздовж усієї смуги, застосовуючи практично весь наявний арсенал озброєння.

"Хоча тут слід зазначити, що дуже активно вони застосовують FPV-дрони, скиди з БпЛА, міномети, ствольну артилерію. Звісно, що найбільше ворог обстрілює прикордоння Сумської області, і найбільша концентрація у них сил і засобів – саме на цьому напрямку", – розповів речник ОТУВ "Сіверськ".

За його словами, у регіоні залишається загроза заходу російських диверсійно-розвідувальних груп, однак ЗСУ контролюють ситуацію.

Мисник зауважив, що росіяни застосовують свої ДРГ переважно на флангах, де фіксується накопичення ворога. Але українським військовим вдається своєчасно виявляти та знищувати противника.

"У нас є і протидиверсійні резерви, і технічні засоби задля цього, тобто є всі можливості, щоб припиняти цю діяльність", – акцентував представник ЗСУ.

Щодо Чернігівської області, то за словами Мисника, росіяни вже тривалий час туди не заходять, хоча загроза зберігається.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що російські війська вже начебто зайшли до Сумської області та просунулися на певну відстань.