Росія перекинула до України морпіхів та унікальну техніку з Арктики – речник ВМС

Дмитро Плетенчук зазначив, що бойові можливості ворожої морської піхоти "сильно зменшені", а арктична техніка вже була спалена у степах України.

Росіяни перекинули з Арктики до України бригаду морської піхоти та унікальну техніку. Останню вже було спалено в українських степах.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі телемарафону.

Плетенчук розповів деталі про ворожу морську піхоту та унікальну техніку, яку ворог перекинув з Арктики до України.

"Ми тут бачили навіть арктичну бригаду морської піхоти, тому нас уже здивувати чимось складно", – сказав речник ВМС.

"Щоправда, нас здивували наявністю тут унікальної техніки, яка призначена для Арктики, яку успішно спалили в українських південних степах. Ось тут вони дійсно змогли нас здивувати, тому що це унікальна техніка, дорога, і використовувати її в такий спосіб – це блюзнірство", – зауважив Плетенчук.

Він також повідомив, що російські війська наразі не мають можливості застосовувати морську піхоту за призначенням.

"Бойові можливості саме морської піхоти сильно зменшені. Самі кораблі в море вийти не можуть, і ризикувати вони не готові. Наприклад, вони не ризикують використовувати в морі великі десантні кораблі, які для цього призначені. Відповідно, про висадку морського десанту в цьому контексті навіть і говорити не доводиться", – наголосив речник ВМС.

Він пояснив, що висадка десанту здебільшого не відбувається як окрема операція. Для цього повинна бути зустрічна операція на суші, а такі можливості у ворога "сильно впали".

До слова, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко звернув увагу на те, що Росія захищає Кримський міст виставковою ППО "Панцир-С1М".

Читайте також: