Росія перекинула додаткові сили і засоби до Курської області на кордоні з Україною

В Курській області, яка межує з Сумською, "сформований солідний контингент" сил і засобів.

Росія перекидає додаткові сили до кордону з Україною в Курській області нібито для "гарантування безпеки кордону".

Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт у понеділок, 30 січня, повідомляє російське пропагандистське агентство Інтерфакс.

За словами чиновника, в Курській області, яка межує з Сумською, "сформований солідний контингент" сил і засобів. Він бездоказово звинувачуває Україну в нібито "обстрілах" регіону.

Імовірність наступу і його терміни залежать від динаміки на фронті, каже експерт.

Тим часом українські експерти говорять про новий імовірний наступ армії РФ, який може припасти на 24 лютого 2023-го. Водночас все залежить від динаміки на фронті. Загрозливими є Донецький, Луганський і Запорізький напрямки.

Також польський генерал дав тривожний прогноз щодо нового наступу РФ.

За його словами, Росія може вдарити по Україні з напрямку Воронежа, Курська чи Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро.

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