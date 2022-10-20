Росія перекинула із Сирії до України комплекси ППО С-300 та велику кількість військових — The New York Times

На думку західних дипломатів, це може змінити ставлення Ізраїлю до постачання зброї українським військовим.

Росія перекинула із Сирії до України комплекси ППО С-300 та велику кількість військових.

Про це пише The New York Times.

За даними джерел видання, із Сирії вивели два батальйони (від 1200 до 1600 солдатів).

За словами ще одного джерела, військових було набагато більше.

На думку західних дипломатів, це може змінити ставлення Ізраїлю до постачання зброї українським військовим. Справа в тому, що Ізраїль побоювався, що у відповідь на постачання зброї Україні кацапія може застосувати ці системи проти ізраїльських літаків у Сирії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 жовтня повідомив, що, за його даними, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

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