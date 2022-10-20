Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія перекинула із Сирії до України комплекси ППО С-300 та велику кількість військових — The New York Times

Дата публікації
Перегляди
442
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія перекинула із Сирії до України комплекси ППО С-300 та велику кількість військових — The New York Times

Фото: Associated Press

На думку західних дипломатів, це може змінити ставлення Ізраїлю до постачання зброї українським військовим.

Росія перекинула із Сирії до України комплекси ППО С-300 та велику кількість військових.

Про це пише The New York Times.

За даними джерел видання, із Сирії вивели два батальйони (від 1200 до 1600 солдатів).

За словами ще одного джерела, військових було набагато більше.

На думку західних дипломатів, це може змінити ставлення Ізраїлю до постачання зброї українським військовим. Справа в тому, що Ізраїль побоювався, що у відповідь на постачання зброї Україні кацапія може застосувати ці системи проти ізраїльських літаків у Сирії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 жовтня повідомив, що, за його даними, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

"Одноразові бійці-зеки": кого вербують та що обіцяють рашистським найманцям

"Одноразові бійці-зеки": кого вербують та що обіцяють рашистським найманцям

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація