Росія перекинула на фронт в Україну особовий склад Тихоокеанського флоту: в ВМС пожартували

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук нагадав, що сталося раніше з російською арктичною бригадою морпіхів після роботи українських артилеристів.

Росія залучила до бойових дій в Україні 2400 окупантів з особового складу Тихоокеанського флоту та 11-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Однак, це нічого не змінить для ЗСУ, тому що снаряди вбивають однаково усіх окупантів, незалежно від їх попереднього досвіду.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Про рішення Росії посилити свою армію на фронті, яка зазнала санітарних та безповоротних втрат, повідомило у п'ятницю, 12 квітня, Головне управління розвідки Міноборони України.

Коли речника ВМС запитали, чи буде ефективним таке посилення особового складу росіян, він заявив, що для України це не буде ні сюрпризом, ні проблемою. Плетенчук нагадав, що Росія вже відправляла в Україну арктичну бригаду морської піхоти "з унікальною технікою". Але, після роботи 406-ї артилерійської бригади ЗСУ ця техніка "чудово палала" на півдні України.

"Для нас – нічого нового насправді. 155-мм снаряду все одно – морпіх це чи зек з ПВК "Вагнер". Вбиває їх приблизно однаково", – пожартував Дмитро Плетенчук.

Він додав, що ці військові може і мають кращу підготовку ніж щойно мобілізовані солдати, але в Україні війна триває вже десять років, тому ніяких сюрпризів не буде. Речник також наголосив, що такими діями Росія оголює інші ділянки свого кордону.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, російські окупаційні війська можуть розпочати новий наступ уже цього літа. Ворог планує атакувати на чотирьох напрямках.

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