Росія перекинула підрозділи з Покровського напрямку до Курської області — ISW

Тиск з боку Сил оборони на Курщині впливає на російські операції, кажуть аналітики.

Російські війська перекинули кілька підрозділів з Покровського напрямку до Курської області, але це не матиме миттєвого впливу на полі бою.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське військове командування, можливо, передислокувало обмежені підрозділи, призначені для посилення пріоритетної наступальної операції Росії на Покровському напрямку, для захисту від українського вторгнення в Курській області", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що це свідчить про те, що оперативний тиск ЗСУ в Курській області впливає на російські операції на інших ділянках фронту.

В ISW також зазначили, що передислоковані підрозділи, ймовірно, були резервними частинами, які російське військове командування мало намір використати для посилення російського угруповання на Покровському та Торецькому напрямках.

"Передислокація обмежених елементів 15-ї та 1-ї мотострілецьких бригад не матиме негайного впливу на ситуацію на полі бою на Покровському або Торецькому напрямках, оскільки це невеликі сили", — йдеться у звіті.

Нагадаємо:

Росії досі не вдалося вибити ЗСУ на кордон з Україною через недостатню кількість військ та пріоритети. Україна контролює майже 1 300 кв. км російської території, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

14 серпня журналісти німецького видання помітили, що Путін помітно нервував, коли слухав доповідь про наступ ЗСУ в Курській області. Особливо його розлютила доповідь тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олексія Смирнова, коли той говорив про окуповані населені пункти.

Видання The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників повідомило, що Росії потрібно від 15 до 20 бригад або не менш, ніж 50 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ з російських територій, які Сили оборони України зайняли під час наступу в Курській області.

Новини ТСН 19:30 29 серпня. Курський котел, річниця Іловайської трагедії і мільйон на ЗСУ

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