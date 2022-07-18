Росія перекинула склади подалі від HIMARS: військовий експерт заявив про зміну характеру війни

Російські окупаційні війська були змушені відкинути свої склади на відстань, не досяжну HIMARS.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 18 липня.

"Зараз лише перша ластівка від ефекту відновлення вогневої дії на найближчу оперативну глибину, до 70 кілометрів, 50-60 кілометрів ми можемо завдавати вогневих ударів. І ми вже одразу спостерігаємо наслідки у тому плані, що це впливає на характер ведення бойових дій. Бо коли раніше російська артилерія просто викладала необмежену кількість боєприпасів на ціль, і вони, в принципі, дуже показові. В інтернеті є фотографії, коли поле все у чорних лійках. І вони вели вогонь доти, доки наші війська не припиняли опір, і тоді переходили на інший рубіж. І це могло тривати цілодобово. Тепер вони навіть намагалися кілька разів наступати практично без підтримки артилерії", - сказав Жданов.

Він додав, що переміщення складів створює додаткові проблеми російській армії.

Розвантаження боєприпасів, військових ешелонів, які приходять із РФ тепер здійснюватиметься певному віддаленні. І якщо з технікою особливих проблем немає, її все одно можна перегнати, то ось з боєприпасами є проблема: потрібна рампа для розвантаження і має бути плече підвезення, тому що 50-60 кілометрів машина бездоріжжям або в умовах наближених фронтових їхатиме близько двох годин. І це дуже впливає на характер бойових дій", - говорить експерт.

Жданов також зазначив, що окупанти також готуються до можливого отримання Україною ракет ATACMS для MLRS.

"Це може бути перший етап – переміщення цих складів. А зараз офіційно ведеться розмова про те, щоб нам надали ракети ATACMS для MLRS, а вони вже до 300 кілометрів. До речі, перша ластівка вже пролунала. Щойно почалися перші розмови про передачу нам ракетного комплексу гарпун, російська Ескадра відразу ж відійшла в море на ймовірну дальність досяжності цього комплексу, вони пішли із зони ймовірної поразки. Зараз коли пішли розмови про ракету ATACMS, більша частина Ескадри Чорноморського флоту перебазувалася до Новоросійська, бо Севастополь теж потрапляє під цю ракету. Це змінює характер бойових дій. Дає нам можливість вийти на якийсь паритет із російською артилерією щодо вогневого впливу на підрозділи на передньому краї.

Нагадаємо, що окупанти намагаються взяти під контроль Луганську область. В них це не дуже виходить, оскільки за останні два дні підрозділи росіян зазнали шалених втрат.