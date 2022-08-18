Росія перекинула в Калінінград винищувачі МіГ-31, оснащені "Кинджалами".
Тепер з аеродрому Чкаловська вони мають, за повідомленням міноборони країни-агресорки, нести цілодобове бойове чергування в межах "стратегічного стримування".
Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.
Ситуація довкола Калінінградської області, що межує з Литвою і Польщею, загострилась останні місяці через обмеження російського транзиту Литвою, яке запровадили внаслідок російської агресії.
Нагадаємо, що по Україні можуть вдарити із трьох боків на День Незалежності.
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