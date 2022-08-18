Росія перекинула в Калінінград винищувачі МіГ-31, оснащені "Кинджалами".

Тепер з аеродрому Чкаловська вони мають, за повідомленням міноборони країни-агресорки, нести цілодобове бойове чергування в межах "стратегічного стримування".

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Ситуація довкола Калінінградської області, що межує з Литвою і Польщею, загострилась останні місяці через обмеження російського транзиту Литвою, яке запровадили внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що по Україні можуть вдарити із трьох боків на День Незалежності.

Читайте також: