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Росія перекинула в Калінінград винищувачі МіГ-31, оснащені "Кинджалами"

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Росія перекинула в Калінінград винищувачі МіГ-31, оснащені "Кинджалами"

Фото: milliyet.com.tr

Росія перекинула в Калінінград винищувачі МіГ-31, оснащені "Кинджалами".

Тепер з аеродрому Чкаловська вони мають, за повідомленням міноборони країни-агресорки, нести цілодобове бойове чергування в межах "стратегічного стримування".

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН

Ситуація довкола Калінінградської області, що межує з Литвою і Польщею, загострилась останні місяці через обмеження російського транзиту Литвою, яке запровадили внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що по Україні можуть вдарити із трьох боків на День Незалежності.

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