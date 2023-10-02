Росія перекинула в Луганську область нову 25-ту армію: в ОВА назвали, з якою метою

Перед цим військове керівництво закинуло 42-гу бригаду, її ЗСУ "прорідили".

Росія перекинула в Луганську область новосформовану 25-ту армію з метою покращити позиції окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артема Лисогора в ефірі телемарафону у понеділок, 2 жовтня.

Він додав, що три тижні тому окупанти провели ротацію та перекинули новий підрозділ 25-ї армії.

"Перед цим закидували 42-гу, її хлопці нищили, після чого вона вийшла. Зараз зайшла 25-та і знову ж таки намагається спробувати якось покращити свої позиції", - розповів очільник області.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський спрогнозував звільнення сходу. Він вважає, що у разі розвалу південного фронту РФ створяться передумови щодо подальшого звільнення саме східних територій.

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