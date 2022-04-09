Росія перекинула в один з районів Харківщини військових з Бєлгородської області - Генштаб

Також російські війська продовжують здійснювати часткове блокування міста Харкова.
У район Шевченкового Харківської області Росія перемістила до двох батальйонних тактичних груп з Бєлгородської області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 9 квітня.
За даними ЗСУ, на Слобожанщині російські війська продовжують здійснювати часткове блокування міста Харкова.
"З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку. З метою нарощування угруповання військ з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника", - йдеться у повідомленні.
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