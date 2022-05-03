Росія перекинула з Воронезької області танки і БМП - Генштаб

Росія перекинула з Воронезької області танки і БМП - Генштаб

Російські окупанти вживають заходів щодо поповнення втрат техніки в підрозділах своїх військ, що ведуть бойові дії на території України

Зазначаєтья, що за кілька днів у місті Богучар Воронезької області загарбники держави-терористки Росії зняли зі зберігання 17 танків і 60 БМП-1. Їх перекинули для введеня війни в Україн.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 травня.

У зведенні наголошують, що техніку зі зберігання знімали протягом кількох днів: від 27 квітня до 2 травня. Танки і БМП-1 наразі відправлено на тимчасово зайняті російськими військами українські території.

До слова, за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено сім БпЛА "Орлан-10" та один БпЛА "Форпост".

Нагадаємо, розпочалась 69 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу за 3 травня.

Читайте також: