Росія перекинула загони дресированих дельфінів на військову базу в Криму – інститут США

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення до України Росія перекинула загони дресированих дельфінів до військової бази в окупованому Криму. Ймовірно, їх відправили для захисту російського флоту в Севастопольській бухті від підводного нападу.

Американська спецструктура зафіксувала на супутникових знімках морських військових баз у Севастополі два загони дельфінів.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на огляд Військово-морського інституту США.

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Спеціалісти установи припускають, що багато російських кораблів, які стоять у Севастополі на якорі поза зоною дії ракет, потенційно вразливі до підводних атак.

Зазначимо, що раніше РФ навчали дельфінів для військової мети, зокрема в Сирії і Тартусі. Водних ссавців використовували для вилучення об’єктів або стримування ворожих водолазів.

Що цікаво, Україна теж тренувала дельфінів за радянською програмою, але цю ініціативу закинули у 1990-тих роках. Програма була відроджена ВМС України в Севастополі 2012 року, проте після вторгнення Росії до Криму 2014 року ссавці опинилися в руках росіян.

Нагадаємо, на Донбасі ЗСУ ліквідували командира взводу управління реактивної артилерійської батареї 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ лейтенанта Кирила Костеннікова.

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