Росія переміщує свої бомбардувальники подалі від України - розвідка Британії

Росія передислокувала важкі бомбардувальники Ту-95МС і середні бомбардувальники Ту-22М3 на Далекий Схід Росії після ударів 5 і 26 грудня 2022 року. Тоді аеродром Енгельс зазнав обстрілу, а кілька літаків було пошкоджено.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.

Літаки переміщують на аеродроми, розташовані далі від України.

"Росія все ще зможе обстрілювати Україну крилатими ракетами повітряного запуску, оскільки ця зброя має радіус дії 5 тисяч км на додаток до дальності польоту бомбардувальників. Однак польоти з розпорошених місць додадуть додаткового навантаження на технічне обслуговування та ще більше скоротять обмежені льотні години, доступні на цих застарілих літаках", ‒ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 грудня вдруге за місяць на військовому аеродромі РФ в Енгельсі пролунав потужний вибух, внаслідок якого міг бути знищений пункт управління авіабази. Офіційно Міноборони РФ визнавало смерть 3 і поранення 4 військових. Авіаційна техніка, згідно із заявою відомства, не постраждала взагалі.

Після цього росіяни перекинули стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 з аеродрому в Енгельсі на Далекий Схід. Проте навіть там авіації не буде гарантована безпека, попередив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі, пекло під Бахмутом і проблеми армії РФ | Олександр Коваленко