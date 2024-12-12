Навіщо Росія переміщує свої літаки вглиб країни: військовий експерт відповів

Агресорка Росія постійно переміщує свої літаки, щоб убезпечити їх від українських дронів і ракет. Зараз окупанти трохи зменшили використання авіації.

Про це розповів військовий аналітик Іван Ступак в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Постійне переміщення — це як "п’ятнашки", постійне перетасовування для того, щоб заховати свої літаки і убезпечити їх від українських дронів або далекобійних ракет, які у нас є, а наступного року буде ще більше. Це стандартна історія для того, щоб забезпечити безпеку своєї авіації", - наголосив він.

За словами експерта, військове командування РФ використовує авіацію не тільки на лінії фронту, а й завдає ударів КАБами. Разом з тим, зауважує Ступак, росіяни трохи менше використовують авіацію.

"Об’єднана авіабудівна корпорація" має можливість виробляти авіацію. Так, не швидко, так, не десятками одиниць на рік, але можуть робити. У нас, на жаль, такого варіанту немає", - каже аналітик.

На його думку, аеродром "Енгельс", на який Росія перемістила свою авіацію, зручний, аби використовувати літаки для ударів по Україні.

"Якщо їх заховати десь далеко-далеко за Уралом, то неможливо буде їх використовувати так, як вони себе запланували. На "Енгельсі", їх заправили, озброїли, підняли в повітря, вивели на пускові рубежі, зробили стрілянину по Україні та повернулися назад. Це досить-таки, наскільки це можливо, зручний майданчик і досить безпечний для ведення таких бойових дій", - пояснив Ступак.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов висловив думку про те, що РФ перекине свою авіацію з Сирії на війну проти України. Більшість авіації – це винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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