Росія переміщує війська до Бєлгородської та Воронезької областей – Генштаб ЗСУ

Окупанти планують зосередити ці сили вздовж українських кордонів.

На Сіверському напрямку російська армія проводить перегрупування підрозділів, щоб надалі зосередити їх у прикордонних з Україною районах.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 14 квітня.

"На Сіверському напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їхнім подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах. З території Брянської та Курської областей відбувається переміщення у Бєлгородську і Воронезьку області росії", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ також повідомили, що російські війська забирають зі своїх складів стару техніку та завершують підготовку до нового наступу – на сході України.

Зауважимо, що також за даними естонської розвідки, збройні сили Росії завершують підготовку до наступу на сході України. Вони також блокують перекидання підрозділів ЗСУ у східному напрямку.

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