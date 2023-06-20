Росія перемістила ракетний комплекс “Бал” до кордону з Україною: що відомо про цю зброю

Росія перемістила ракетний комплекс “Бал”, який використовує протикорабельні ракети Х-35 з дальністю ураження щонайменше 260 км, до північних кордонів України. Головна небезпека в тому, що ця система не є високоточною.

Про це розповів в ефірі телемарафону військовий аналітик Олексій Гетьман.

За його словами, є так звана інерційна система наведення, тобто все, що закладено в ракеті до початку її польоту: “Там стоять певні пристрої, які вирівнюють рух її польоту залежно від перепаду тиску, температур, подуву вітру. Але ця ракета не є точною”.

Олексій Гетьман зазначив, що ракета має радіолокаційну станцію: “Коли вона використовується проти кораблів, у неї приблизно за 20 км до того, як вона може влучити в ціль, вмикається головка самонаведення. Це така невеличка радіолокаційна станція, яка випромінює електромагнітні хвилі та відбивається від цілі. Таким чином вона корегує свій політ для того, щоб влучити точно в ціль”.

Коли йдуть розмови про атаки на територію суходолу (а це морська ракета), то такі функції вона виконувати не може, зауважив експерт: “Наприклад, виконати атаку по цегляному будинку вона не зможе. Не спрацює головка самонаведення. Тобто вона буде летіти просто як ракета, якій задали певний курс на початку її старту”.

Військовий аналітик розповів, що ракета може подолати 260 км завдяки тому, що зменшили її бойову частину: “Раніше її вага становила 145 кг. Вона може бути зменшена, я думаю, вдвічі. За рахунок цього додали палива в цю ракету, щоб вона могла далі летіти. 8 ракет на одній пусковій установці із залпом з інтервалом у три секунди можуть полетіти одразу”.

Ракета невелика за розміром, наголосив Олексій Гетьман: “Діаметр менше ніж пів метра. Має невелику ефективну поверхню розсіювання. Ми можемо її побачити вже в останній момент, коли вона вже близько підлетіла до цілі, до якої її направив ворог. Вона не швидкісна — це плюс. Але вона може літати навіть на висоті 4 м над рівнем моря. Робоча її висота — 10-15 м”.

Експерт розповів, що за допомогою Patriot її перехопити неможливо, бо він атакує балістичні ракети, нижче ніж 50 м він просто не бачить. Натомість збивати такі ракети можуть IRIS-T, ЗРК “Бук”. “У нас загальна система протиповітряної оборони, і коли ми розуміємо, якими ракетами нас атаковано, ухвалюються рішення оперативним черговим, який саме засіб має цю ракету знищувати. Вона може бути збита навіть із зенітного кулемета. Але її треба виявити. Але якщо пуск буде одразу 8 або 32 ракет, то виявити їх буде неможливо”, — резюмував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, в Генштабі інформували, що Російська армія перемістила до Брянської області дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". Зростає загроза атак ракетами Х-35. Це озброєння сягає Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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