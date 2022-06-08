"Росія перетне межу допустимого": Зеленський назвав кількість російських солдатів, які гинуть в Україні щодня

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські збройні сили втратили загиблими уже понад 31 тисячу солдатів.
Президент України Володимир Зеленський озвучив кількість російських військових, які загинули в Україні від 24 лютого цього року, коли розпочалася відкрита військова агресія РФ.
Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення у вівторок, 7 червня.
“Більш як 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щодня”, - повідомив президент.
Український лідер також висловив переконання, що настане день, коли кількість втрат навіть для Росії “перетне межу допустимого”.
Нагадаємо, станом на 7 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 31,3 тисячі осіб.
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