Росія перетворює війну на каральну кампанію, щоб завдати більше болю українцям - Боррель

Армія РФ цілеспрямовано обстрілює інфраструктуру, від якої залежить нормальне життя українських громадян, зазначив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки.

Росія перетворює зараз свою агресивну війну проти України на суто каральну кампанію, намагаючись завдати якомога більше болю українцям.

Про це заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у четвер під час 29-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у польському Лодзі, передає "Укрінформ".

"Росія повернула війну в Європу. Зараз Росія перетворює її на суто каральну кампанію, намагаючись завдати якомога більше болю Україні та її громадянам, використовуючи зиму як зброю війни. Російська армія цілеспрямовано обстрілює інфраструктуру, від якої залежить нормальне життя українських громадян", - заявив він.

Боррель також наголосив, що, розпочавши свою агресивну війну проти України, росія знехтувала не лише конкретними зобов'язаннями в рамках ОБСЄ, але й "порушила ключові принципи, на яких будується європейська безпека і які закріплені в Гельсінському Заключному акті та Паризькій хартії й підкріплені Статутом ООН".

"Ми маємо чітко говорити про найважливіший елемент нашої відповіді: не може бути якоїсь поваги до цінностей ОБСЄ, доки Росія, за співучасті Білорусі, продовжує свою агресивну війну проти України", - зазначив він.

Боррель підкреслив, що відданість Європейського Союзу територіальній цілісності, безпеці та свободі України є непохитною.

"ЄС та його держави-члени перебувають в авангарді зусиль із солідарності з українським народом. Ми вже мобілізували понад 19 млрд євро допомоги Україні. Додатковий пакет у розмірі 18 млрд євро вже запропоновано на 2023 рік. Військова допомога ЄС та його держав-членів оцінюється у понад 8 млрд євро", - заявив він.

Високий представник ЄС додав, що Євросоюз підтримує новостворену Програму підтримки для України та взяв на себе зобов'язання надати 1,2 млн євро на діяльність ОБСЄ з розмінування в Україні.

Нагадаємо, російські окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу. Унаслідок таких дій росіян південь України може залишитися без водопостачання і зрошення.

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