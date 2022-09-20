Росія перевела всі свої підводні човни з Криму до Краснодарського краю через страх перед ЗСУ - британська розвідка

Росія перевела свої підводні човни з порту в окупованому Севастополі до Новоросійська в Краснодарському краї на півдні Росії.
Це, ймовірно, пов’язано з тим, що здатність України завдавати дальніх ударів значно зросла.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твітері.
"Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно перевело свої підводні човни класу KILO з порту постійного базування у Севастополі в Криму до Новоросійська в Краснодарському краї на півдні Росії. Це, ймовірно, сталося через підвищення загрози місцевій безпеці після посилення українських можливостей нанесення дальнього удару", - йдеться в повідомленні.
У британській розвідці зазначають, що за останні два місяці було атаковано російський штаб флоту та його головний аеродром морської авіації.
"Гарантування базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, було однією з мотивацій російського президента Володимира Путіна для анексії півострова в 2014 році. Зараз безпека бази прямо підірвана триваючою агресією Росії проти України", - кажуть у Міноборони Британії.
Нагадаємо, напередодні у британській розвідці розповіли, що російська армія перед вторгненням до України мала значну перевагу в авіації. Але не змогла нею скористатися. А після значних втрат тепер взагалі обмежила її використання.
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