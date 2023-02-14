Росія перейшла до нової тактики терору українців: в уряді попередили про небезпеку

Зниження рівня води у сховищі може вплинути на належне функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

Країна-агресорка Росія намагається залишити українців без питної води. В уряді повідомили, що через часткове руйнування та відкриття окупантами шлюзів Каховської ГЕС Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 14 лютого.

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"Після 14 ракетних атак на українську енергосистему росіяни тепер намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що частина населених пунктів, яка отримує воду саме з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води", - йдеться у його дописі на телеграм-сторінці.

Шмигаль попередив, що зниження рівня води у сховищі може вплинути на належне функціонування систем охолодження Запорізької АЕС і призвести до атомної катастрофи.

"Тому цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям", - заклика очільник українського уряду.

Зауважимо, третій день в Україні не запроваджують графіки відключення світла через покращення ситуації в енергосистемі. Станом на 14 лютого, за даними "Укренерго", в енергосистемі немає дефіциту потужностей.

Попри це, в "Укренерго" оголосили про подовження замірів фактичного споживання електроенергії від цього тижня.

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