Росія перейшла до плану "Б": Подоляк розповів про новий наступ окупантів на Україну

Україна готова до нового наступу Росії.

Росія підготувала план "Б" чергового наступу на Україну. Наразі у Генштабу ЗСУ є чітке бачення, як боротися з російськими окупантами.

Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росіяни сьогодні хочуть перейти до так званого плану "Б". Нарешті він у них з'явився, бо у них не було інших планів, окрім оцих своїх заяв про 72 години чи 5 діб візьмуть всю Україну під контроль, поставлять усіх на коліна і таке інше. Сьогодні вони переформатувались і концентрують свої сили, які у них залишились, а ресурсів у росіян достатньо, бо вони ще не настільки потерпають від санкцій, бо нам важливо, щоб партнери жорсткіше підходили до цього, бо кожен день РФ отримує гроші за енергоносії, а тому ми б хотіли, щоб ці санкції були суттєвішими, щоб у росіян закінчились гроші на війну проти України. Вони сьогодні концентруються на Донбасі та сході України, півдні та хочуть нам там створити якийсь "ленінградський сценарій", щоб отримати якісь перемоги та "продати" це на внутрішньому ринку, бо сьогодні вони можуть тільки "продавати" Бучу та жорстокість. Але вони хочуть ще щось додати", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що активні бойові дії зараз відбуватимуться на сході України. Україна зараз готова до нового наступу російських окупантів.

"На сході у нас будуть активні бойові зіткнення, наша армія до цього готова, але це на фоні наших цивільних міст та сіл, бо не всі ще евакуювались, а тому це буде драматично. Бо Україна втрачає інфраструктуру, а найгірше - громадян. Але говорити про оперативні та тактичні рішення - це недоцільно, бо ми не можемо розкривати плани, як ми виганятимемо ворога з України. Але зараз наша держава сильніша, ніж була на початку війни. Інфраструктурно ми готові, партнери нам допомагають. Зброя у нас є ще не в достатній кількості, як би нам хотілось, щоб це все швидко зробити і викинути РФ з України, але є. Генштаб займається дуже правильним плануванням контрударів та контрвідповідей, президент ситуацію повністю контролює і я маю оптимістичне бачення того, куди ми вийдемо у найближчі тижні з точки зору військової ситуації, політичної та економічної", - сказав Подоляк.

Михайло Подоляк розповів про обговорення "стамбульського комюніке"

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про надзвичайно складну ситуацію в окупованому Маріуполі.

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