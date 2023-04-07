Росія перейшла до примусової паспортизації українців на окупованій частині Запоріжжя та Херсонщини - Генштаб

Зокрема, на блокпостах ворог обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ.

Російські окупанти активно продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької та Херсонської областей, здійснюючи на людей психологічний та фізичний тиск.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 7 квітня.

"Зокрема, на блокпостах ворог обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби, фіксують усі особисті дані громадян, які не мають російських документів, погрожують забороною в’їзду в місто. Також ворог примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта. Громадяни, які не мають ворожого паспорта піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа", - зазначається у зведенні.

Також читайте Ігнат назвав важливу складову для успішного контрнаступу Збройних сил

У Генштабі додали, що окупанти активно погрожують примусовим виселенням з власних помешкань та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт.

Водночас, з тієї ж причини, батькам школярів-випускників ворог погрожує відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту.

Також загарбники примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів.

Нагадаємо, окупанти викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС.

Читайте також: