Росія перейшла до сталінської тактики: експерт про нову загрозу для окупованих територій

Росія за допомогою мобілізації на окупованих територіях України намагається змінити етнічний склад населення і створити умови для переселення туди громадян РФ.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов на Youtube-каналі ТСН.

"Мовиться про зміну етнічного складу тих територій. У Криму Аксьонов прозвітував про дострокове закінчення мобілізації. 90% - кримські татари. Таким чином Російська Федерація намагається змінити етнічний склад на півострові... Імперія вирішує питання загарбницьких війн за рахунок поневолених народів", - зазначив Снєгирьов.

За словами експерта, розмови про провал мобілізації на окупованих територіях не відповідають дійсності:

"До війни чисельність так званих 1-го і 2-го армійських корпусів "ЛДНР" складала, за оцінками спеціалістів 37-42 тисячі. Наразі чисельність доведено до 80 і більше тисяч".

Як пояснив військовий експерт, окупанти "зачищають умовні "території Російської Федерації" від чоловічого населення, створюючи умови для переселення громадян РФ на окуповані території.

"Це те, що відбувалося в 30-ті роки на моїй рідній Луганщині - Голодомором виморили, а потім з Воронежа привезли голоту, яка фактично замістила національний склад Луганської області, який до цього на 70% українці складали. Тактика сталінського періоду повторюється один в один", - наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, військові комісари в окупованому Криму отримали розпорядження щодо першочерговості призову кримських татар, із подальшим направленням їх до районів найбільш інтенсивних бойових дій.

Прокуратура АР Крим радить жителям окупованого півострова в разі призову до російської армії повідомляти про це відомство та не вчиняти злочинів проти України.

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