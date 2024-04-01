Росія під Авдіївкою пішла в один із найбільших танкових штурмів за всю війну - Forbes

У суботу, 30 березня, російська армія здійснила, найімовірніше, один із найбільш масштабних танкових штурмів за 25 місяців повномасштабної війни. ЗСУ розгромили ворожу колону ворога під Авдіївкою.

Про це пише видання Forbes.

Автори інформаційного агентства зауважують, що на дорозі на захід від руїн Авдіївки після штурму залишили третину своїх танків.

"Дорогий напад (російських сил - ред.) підкреслює дві суперечливі тенденції, оскільки війна за вибором Росії триває третій рік. За кілька тижнів до суботнього штурму російські полки та бригади, очевидно, не вистачало транспортних засобів після того, як втратили сотні з них під час захоплення Авдіївки ще в середині лютого - здебільшого розгорнули пішохідну піхоту для наступу на захід від міста", - йдеться у матеріалі.

Інша тенденція - те, що українці змогли перемогти таку велику та добре озброєну російську армію.

"Незважаючи на труднощі з нестачею ключових боєприпасів, українські бригади все ще здатні до жорсткої оборони - часто за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і вибухонебезпечних безпілотних літальних апаратів", - підкреслює Forbes.

Оператор безпілотника 36-ї бригади морської піхоти України написав на сторінці у X Kriegsforscher, що у країнська 25-та бригада помітила колону з 48 одиниць важкої техніки і вдарила по ній. Виведено 12 танків і вісім БМП.

Журналісти Forbes пишуть, що незрозуміло, яким чином 25-та бригада знищила рекордно велику російську танкову колону, але припустили свою версі.

"Стандартна тактика оборони українських військ полягає в тому, щоб за допомогою безпілотників виявити російську штурмову групу та розбити її влучним артилерійським обстрілом. Артилерія розкидає російську техніку. Дезорганізовані вцілілі стають легкою мішенню для безпілотників FPV, які атакують окремих солдатів і транспортні засоби. Міни та протитанкові ракети можуть посилити бійню", - пишуть автори видання.

Нагадаємо, за даними ISW, армія РФ може розпочати масштабний наступ на заході Донецької області.

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