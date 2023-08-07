Росія під час обстрілу по Харківщині влучила у будинок: є загиблі та поранені

Росіяни влучили у житловий будинок.
Під час ворожого обстрілу у селі Кучерівка Куп'янського району Харківської області загинуло двоє людей та троє - поранені.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни обстріляли село Кучерівка Куп’янського району, влучили у будинок. Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей", - йдеться у його дописі.
Станом на 10:45 більше подробиць немає.
Як повідомляли раніше, 6 серпня окупанти обстріляла село Подоли на Харківщині. Тоді загинула жінка, поранень зазнав літній чоловік, його госпіталізували. Також внаслідок обстрілу був зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.
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