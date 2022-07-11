Росія під час ранкового обстрілу Харкова вбила батька і сина: їхні тіла понівечено (фото)

Від російського удару по Харкову 11 липня загинули шестеро людей. Серед загиблих — батько та його 17-річний син.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що 11 липня близько 10 години окупанти здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах Харкова.

Під вогнем окупантів опинились приватні оселі харків‘ян, торгівельний центр та шиномонтаж.

За останньою інформацією, серед шістьох загиблих 17-річний хлопець зі своїм батьком. Вони під час обстрілу проїжджали повз шиномонтажу на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.

Поранено 31 особу, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років.

Наразі триває проведення оглядів місць подій, встановлюються інші обставини обстрілів. Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові 11 липня було чутно вибухи. Російські окупанти завдали удари реактивними системами залпового вогню.

Крім того, окупанти у ніч проти 11 липня знову обстріляли ракетами Харків. О пів на четверту ранку містяни почули щонайменше три потужні вибухи у різних районах. Вже відомо, що одна з ракет частково зруйнувала шестиповерхівку у центрі Харкова.

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