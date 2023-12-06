Росія під Куп'янськом кидає на передову росіян, які щойно взяли до рук зброю: про що це свідчить

На Куп’янському напрямку воюють переважно ті росіяни, які лише нещодавно підписали контракт з російським Міністерством оборони.

У російській армії на Куп'янському напрямку воюють люди, які лише кілька тижнів тому взяли до рук зброю.

Про це розповіла речниця 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Надія Замрига в ефірі Радіо Свобода.

"Знаємо точно, що серед військовослужбовців ворога, є люди, які підписали контракт буквально в кінці жовтня 2023 року. Самі розумієте, про що це говорить, – про те, що люди, які буквально два-три тижні тому взяли до рук зброю, вже на передовій. Відповідно, їхня підготовка також, скажімо, сумнівна. Хоча, серед тих, хто йде на штурми, є доволі професійні військовослужбовці", – розповіла вона.

За словами речниці 14-ї бригади, ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною. Російські військові не припиняють штурми навіть попри великі втрати.

"Ворог іде. І дуже багаточисельно іде. Не шкодує особового складу. Скажімо, якщо за одну атаку, в яку вони пробують йти, залучають в одному місці до 20 військовослужбовців, і під час відбиття цього штурму практично 90% особового складу залишається на полі бою, але це не зупиняє їх", – розповіла Надія Замрига.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 6 грудня 2023 року ЗСУ знищили 335110 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1270 військових.

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